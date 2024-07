Estafetteloopster Samuel scheurt hamstring en moet Spelen missen: 'Ben er kapot van'

Samuel werd in 2016 Europees Kampioen in Amsterdam op de 4x100 meter estafette, in een ploeg waar onder anderen Daphne Schippers deel van uitmaakte. Verder prijken op Samuels palmares twee zilveren en één bronzen EK-medaille.

Ze had zich voor de Olympische Spelen in Parijs niet geplaatst op de individuele 100 en 200 meter sprint.