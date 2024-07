Wielerfluisteraar van Visma-Lease a Bike concludeert in Tour: 'Terug naar tekentafel'

Broe gaat zich toeleggen op scouting voor de mannen- en vrouwenploeg, video-analyse en koersstrategie.

"We zijn op tactisch vlak echt wel gegroeid", zei Zeeman over de invloed van de podcasters in Belgische media. "Patrick is ook nog eens een originele denker en dat kunnen we heel goed gebruiken. Hij zit altijd in ons oor."

Control Room

Enkele weken geleden meldde Broe zich in Tignes, waar Vingegaard verrassend snel in topvorm raakte voor de Tour. Maar het meeste werk doet hij nog altijd vanuit huis in Andorra. Daar, met de tv en het computerscherm, kan hij de koers immers het beste volgen.

Aan het begin van de Tour presenteerde Visma-Lease a Bike opeens de Control Room, een rijdend busje volgestopt met schermen en computers waar data op binnenkomen.