Brug China stort in: 11 doden en tientallen vermisten

In het midden van China zijn minstens elf mensen omgekomen toen een snelwegbrug over een rivier gedeeltelijk instortte. Zo'n dertig mensen worden nog vermist, meldt staatspersbureau Xinhua.

Reddingswerkers hebben vijf voertuigen geborgen en zijn op zoek naar slachtoffers. De brug ligt bij Shangluo, in de provincie Shaanxi, en stortte vermoedelijk in door hevige regenval. Op beelden van staatstelevisiezender CCTV is te zien dat een deel van de brug in de rivier ligt.

Grote delen van het noorden en midden van China worden al dagen geteisterd door noodweer. Gisteren meldden staatsmedia dat er in de stad Baoji in Shaanxi zeker vijf doden zijn gevallen door overstromingen en modderstromen.

In de regio Henan viel begin deze week net zoveel regen als normaal in een jaar. Anderzijds heeft een groot deel van het noorden van het land juist te kampen met hittegolven.

In de regio Guangdong vielen in mei tientallen doden toen een snelweg instortte. Ook dat gebeurde na dagen van hevige regenval in de zuidelijke provincie. Een maand geleden werden in dezelfde regio 47 doden gemeld door noodweer.