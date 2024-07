Celstraf voor man die tonnen aftroggelde met pinpasfraude

Een man uit Middelburg moet ruim drie jaar de cel in omdat hij negentien mensen heeft opgelicht. De 31-jarige man wist slachtoffers in totaal bijna 270.000 euro afhandig te maken door hun pinpas of inloggegevens af te troggelen.

Zo kreeg een van de slachtoffers een neptelefoontje van de bank met de boodschap dat er iets mis was. Bij haar werd 2000 euro van haar rekening gehaald.

Dat bedrag werd overgemaakt naar iemand die zijn rekening daarvoor beschikbaar maakte, een zogenoemde geldezel. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van een half jaar.

Geen kleine schakel

De rechter rekent het de 31-jarige man zwaar aan dat hij tijdens de zitting geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat hij heeft gedaan en alleen maar zijn eigen rol bagatelliseerde, meldt Omroep Zeeland.

Zo vertelde hij de rechter dat hij slechts een kleine schakel is in het grotere geheel en er niets aan heeft verdiend. De rechtbank ging daar niet in mee.