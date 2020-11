114 doden geborgen in Izmir na aardbeving van vrijdag

Het dodental in Izmir als gevolg van de aardbeving in de Egeïsche zee is opgelopen tot 114. In de resten van twee ingestorte gebouwen wordt nog naar slachtoffers gezocht.

President Erdogan zegt dat het zoeken doorgaat totdat het laatste slachtoffer is gevonden. Gisteren werd een jong meisje levend uit een ingestort appartementencomplex gehaald.

Tijdens de beving stortten zeventien gebouwen in. In verband daarmee zijn negen mensen die betrokken waren bij de bouw aangehouden. Mogelijk hebben ze bouwvoorschriften overtreden.

Gewonden en naschokken

Na de beving van vrijdag, met een kracht tussen 6,6 en 7, zijn nog ruim 1600 naschokken gevoeld. Daarvan hadden er 44 een kracht van 4 of meer.

1035 mensen raakten gewond, 137 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Op het Griekse eiland Samos, net voor de Turkse kust, vielen twee doden en 19 gewonden.