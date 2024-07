Oudste nog levende Engelandvaarder Ellis Brandon (101) overleden

Engelandvaarder Ellis Brandon is op 101-jarige leeftijd overleden, zo laat haar familie weten. Ze was een van de weinige vrouwelijke verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar Engeland wisten te ontkomen, om van daaruit de strijd voort te zetten. Brandon gold als de oudste Engelandvaarder die nog in leven was. Vandaag is de uitvaartplechtigheid.

Brandon wordt in 1923 geboren in Amsterdam. Ze is net 17 als de oorlog uitbreekt en belandt al snel via haar vriend Herman Friedhoff bij het verzet tegen de Duitse bezetter.

Daar helpt ze Joodse gezinnen, brengt ze geheime boodschappen over en verspreidt ze de illegale kranten Het Parool en Vrij Nederland. Ook is ze betrokken bij de diefstal van bonkaarten, waarmee mensen brandstof, voedsel en kleding konden krijgen.

Minder argwaan

"Vrouwen leken in die tijd misschien minder belangrijk, maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik minder was dan de mannen in het verzet. Bepaalde dingen kon ik juist doen omdat ik een vrouw was", zei ze daar een kleine 10 jaar geleden over in NRC.

Brandon doelde erop dat vrouwen minder argwaan bij de nazi's wekten, omdat die niet dachten dat zij verzetswerk zouden doen.

Maar in augustus 1942 krijgt de Gestapo toch lucht van de illegale activiteiten van Brandon en haar vriend. Ze weten maar net aan arrestatie te ontkomen en besluiten onder te duiken. In alle vroegte klopt de dan 19-jarige Ellis op de deur van haar vaders slaapkamer: "Ik ga weg, papa."

Geblindeerd KLM-vliegtuig

Brandon en Friedhoff verblijven daarna op tal van onderduikadressen tot ze in 1943 het land weten uit te vluchten. Om niet op te vallen wil Brandon geen koffer meenemen en trekt ze zoveel mogelijk kleren over elkaar aan. Via België, Frankrijk en Spanje bereiken ze Portugal.

Friedhoff maakt als eerste de oversteek. Brandon doet er langer over om een visum te krijgen, maar kan begin 1944 in een geblindeerd KLM-vliegtuig ook naar Engeland vliegen. Na een uitgebreide screening wordt ze betrouwbaar geacht en gaat ze in het overzeese verzet aan de slag.