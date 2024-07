Niets dan lof voor coming-out Schumacher, maar F1-wereld is groter dan de paddock

"Hij kon in het verleden duidelijk niet zichzelf zijn", zegt Hamilton over Schumacher. "Gelukkig leven we nu in een tijd waarin je wel die stap kunt nemen en geen angst meer hoeft te hebben om jezelf te zijn. Hopelijk kan hij hier positief op terugkijken, want volgens mij heeft hij alleen maar positieve reacties gehad. Maar goed, we hebben nog steeds een lange weg te gaan."

Meer dan de paddock

Dat laatste kan Matt Bishop alleen maar beamen. Bishop, zelf sinds zijn achttiende uit de kast, werkte als chef van de communicatieafdeling bij McLaren en Aston Martin. Sinds 2019 is hij betrokken bij de organisatie Racing Pride, die zich inzet voor de positie van lhbti'ers in de motorsport.

Dat de reacties vanuit de coureurs op de coming-out van Schumacher zo positief zijn, verbaast Bishop niets. Maar, legt hij uit, de wereld van de Formule 1 is veel groter dan die paddock alleen. "De grootste beroepsgroep binnen de F1 is die van engineers en mechanici. Dat is nog altijd een macho-omgeving, waarbinnen het heel erg moeilijk is om voor je geaardheid uit te komen."

"Toen ik een bekend gezicht werd als homo in de F1 kreeg ik anonieme emails van engineers en mechanici die al meer dan twintig jaar met dat geheim liepen bij hun teams. Dat dubbelleven vrat ze op."

"Het waren mannen die al lang uit de kast waren en in recentere gevallen zelfs getrouwd waren met iemand van hetzelfde geslacht. Alleen bij hun team durfden ze niet uit de kast te komen."