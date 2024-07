Hoe een verwoest Palestijns ziekenhuis tergend langzaam herrijst

De hoge druk op zorginstellingen waar Shalabi het over heeft, herkent ook Nebal Farsakh van de Palestijnse Rode Halve Maan. "Al Shifa was het grootste ziekenhuis in Gaza met een groot aanbod aan specialisaties. Toen het ziekenhuis sloot, bleef er met name in Noord-Gaza weinig over."

De Rode Halve Maan in Gaza heeft meerdere keren patiënten van het noorden naar ziekenhuizen in het zuiden moeten verplaatsen. "Het Al Ahli, een ander groot ziekenhuis in Noord-Gaza, moest te veel zorg overnemen en dat lukte niet."

Ook werd er vorige week weer gevochten in en rond ziekenhuizen in Gazastad. Het Al Ahli-ziekenhuis werd ontruimd na een waarschuwing van het Israëlische leger. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", vertelt dokter Abu Tanne, die bij de evacuatie aanwezig was. "Ik zag overal mensen rennen. Patiënten werden gedragen door dokters of familieleden."

Het Al Ahli is sinds een paar dagen weer open, maar hoelang de wederopbouw van het Al Shifa-ziekenhuis gaat duren, is nog onduidelijk.

"Als de oorlog morgen stopt en er meteen bouwmateriaal binnenkomt en we financiële subsidie krijgen, dan zou het ziekenhuis in twee a drie jaar herbouwd kunnen zijn", zegt Shalabi. "Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het meer dan tien jaar duren."