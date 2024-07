Zwemmer verdronken bij Rheden, zoektocht naar vermiste bij Zandvoort

In de Lathumse Plas bij Rheden is gisteren een zwemmer verdronken. De hulpdiensten kregen halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt.

Duikers van de brandweer wisten de man snel te lokaliseren, maar de hulp kwam te laat, meldt Omroep Gelderland. De politie kent de identiteit van het slachtoffer, maar heeft daarover nog niets bekendgemaakt.

Tevergeefse zoektocht

In de Noordzee bij Zandvoort is gisteravond ook gezocht naar een vermiste zwemmer, die werd nog niet teruggevonden. Zijn familie had de reddingsdiensten gemeld dat hij voor de kust was gaan zwemmen, maar niet was teruggekeerd.

De KNRM rukte uit om de zee af te speuren, meldt de regionale omroep NH. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Een deel van het strand werd afgezet zodat de hulpdiensten niet gehinderd werden.

Vaker mis

Het ging de afgelopen dagen al vaker mis met zwemmers. Zo werd er gisteren bij Vlissingen nog gezocht naar een man die eerder deze week vermist raakte. Inzet van meerdere boten, waterscooters en een helikopter mocht niet baten.

Het slachtoffer was donderdag samen met een ander door onbekende oorzaak in de problemen gekomen toen hij ging zwemmen bij het Nollehoofd in de Zeeuwse stad. De ander wist op eigen kracht uit het water te komen.

Ook verdronk afgelopen zondag een Duitse toerist die bij Bergen aan Zee het water in was gegaan met zijn tienerzoon. De twee kwamen door het ruwe weer in de problemen. Tegen de tijd dat twee kitesurfers hen uit het water wisten te halen, was het al te laat voor de vader.