Weersverwachting met AI razendsnel én accuraat

Christian Versloot houdt zich bij Weerplaza bezig met dit soort AI-modellen. "Een jaar of zes geleden begon je de eerste ontwikkelingen te zien. Het heeft toen nog tot 2022 geduurd voordat de eerste AI-weermodellen verschenen die qua prestaties in de buurt kwamen van traditionele modellen. Dat zorgde voor een flinke versnelling van het onderzoek dat zich hiermee bezighoudt. Nieuw is dat ook grote bedrijven als Google, Microsoft en NVIDIA meedoen aan deze ontwikkelingen."

Onder andere bij tropische stormen kunnen AI-weermodellen in de toekomst nuttig zijn, denkt Versloot: "Het lijkt erop dat AI-weermodellen op de wat langere termijn beter de posities van tropische stormen kunnen inschatten. Ook hebben AI-weermodellen bij het maken van de weersverwachtingen veel minder rekenkracht nodig dan traditionele modellen, waardoor verwachtingen veel sneller beschikbaar zijn en waargenomen wijzigingen in het pad van een orkaan snel kunnen worden meegenomen. Dat kan uiteindelijk mensenlevens schelen."

Intuïtie over weersituaties

AI-weermodellen of niet, meteorologen blijven altijd nodig, verwacht eigenlijk iedereen in het veld. Sander Tijm: "AI kan misschien prima automatisch een weerbericht oplepelen. Maar AI weet niet wat er belangrijk is op een specifieke dag en waar de nadruk op moet worden gelegd."

Christian Versloot: "AI is uiteindelijk vooral heel goed in patroonherkenning. Meteorologen bouwen door de jaren heen een intuïtie op over hoe weersituaties zich ontwikkelen. Zij zijn als geen ander in staat om de risico's daarvan in te schatten en te communiceren."