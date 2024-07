Marsrover ontdekt gele zwavelkristallen: 'Alsof je een oase in de woestijn vindt'

Bij NASA is er dan ook veel enthousiasme. "Het vinden van een veld met stenen van pure zwavel is net alsof je een oase in de woestijn vindt," zegt projectwetenschapper Ashwin Vasavada. "Het zou daar eigenlijk niet moeten voorkomen, dus we moeten nu uitzoeken hoe dat kan. Het ontdekken van zulke vreemde en onverwachte dingen maakt planetaire verkenning juist zo opwindend."

De gele zwavelkristallen zijn zeker niet de eerste ontdekking die Curiosity op Mars doet. Vorig jaar werd er al nieuw bewijs gevonden voor het bestaan van golvende meren op de planeet. En in 2022 werd een bijzondere 'minerale bloem' ontdekt. De stukjes rots ontstonden volgens NASA miljarden jaren geleden toen mineralen uit water zich hadden vastgemaakt aan de rots.

De Marsrover Curiosity landde in 2012 op de rode planeet. Zijn belangrijkste taak is het onderzoeken van het klimaat en achterhalen of er ooit leven mogelijk is geweest. De rover kan bodemmonsters analyseren op sporen van leven. Sinds 2021 rijdt ook de Perseverance rond op de planeet om bodemonderzoek te doen.