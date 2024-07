Biden zegt volgende week weer op campagne te gaan

De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren, wanneer hij hersteld is van zijn coronabesmetting. Daarmee lijkt hij de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap.

Nieuwssite Axios meldde woensdagavond dat partijgenoten verwachten dat Biden dit weekend de handdoek in de ring zal gooien. Maar Biden zelf denkt nog altijd dat hij Trump kan verslaan. "Samen, als partij en als land, kunnen we hem verslaan. Er staat veel op het spel en de keuze is duidelijk. Samen zullen we zegevieren", liet Biden weten.

Toch blijven de geruchten over het neerleggen van zijn kandidatuur hardnekkig. Volgens The New York Times zeggen vertrouwelingen van de president dat hij steeds meer begint te accepteren dat hij misschien toch niet in de race kan blijven. Er zou gepraat worden over mogelijke aankondigingsdata en manieren waarop hij dat bericht wereldkundig zou moeten maken.

Roep om terugtrekking luider

Intussen roepen steeds meer Democratische Congresleden Biden op om zich terug te trekken uit de strijd om het presidentschap. Meer dan 30 senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden hebben die oproep inmiddels openlijk gedaan. Gisteren alleen al keerden twaalf partijgenoten zich tegen de herverkiezingscampagne van de huidige president.

De afgelopen dagen meldden Amerikaanse media dat ook enkele partijprominenten het niet meer in Biden zitten, zoals oud-president Barack Obama en de voormalig voorzitter van het Huis Nancy Pelosi. Volgens The New York Times voelt Biden zich in de steek gelaten door zijn collega's.

Sinds het voor Biden desastreus verlopen debat tegen Donald Trump van vorige maand wordt er binnen de Democratische Partij openlijk getwijfeld over Bidens kansen om herkozen te worden. Na de mislukte moordaanslag op Trump van vorig weekend ligt het momentum in de peilingen nog meer bij de Republikeinen.

Minder geld van donateurs

Intussen zeggen bronnen tegen persbureau Reuters dat sommige fondsenwervingsevenementen van Biden op pauze zijn gezet. Hij zou volgende week naar Austin, Denver en Californië gaan om geld op te halen voor de campagne, maar die bijeenkomsten zouden zijn uitgesteld.

Volgens bronnen was het de bedoeling om deze maand 50 miljoen dollar aan donaties op te halen, maar lijkt het erop dat Biden slechts de helft van dat streefbedrag zal krijgen. Het campagneteam van Biden zegt in een reactie dat de berichtgeving van Reuters niet klopt.

Biden zelf is inmiddels herstellende van een coronabesmetting. Zijn dokter zei dat de president nog altijd milde symptomen vertoont, zoals hoesten en een schorre keel, maar dat die "aanzienlijk verbeterd" zijn.