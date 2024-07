Zeker 40 doden na brand op migrantenboot uit Haïti

Bij een brand op een boot voor de kust van Haïti zijn zeker 40 opvarenden om het leven gekomen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. 41 opvarenden zijn gered door de kustwacht, van wie er 11 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Enkelen hebben brandwonden opgelopen.

Het hoofd van de burgerbescherming in Noord-Haïti zegt dat de brand waarschijnlijk is ontstaan toen twee vaten met benzine ontploften. Mogelijk was dat bij de uitvoering van een voodoo-ritueel met kaarsen, dat een veilige overtocht moest garanderen.

De boot was op weg naar de Turks- en Caicoseilanden, een Brits overzees gebiedsdeel 200 kilometer ten noorden van Haïti. De passagiers hoopten daar de ellende in hun eigen land achter zich te kunnen laten. Onder de doden is ook de kapitein van de boot. De politie is op zoek naar de degenen die het transport geregeld hebben.

Bendegeweld

Haïti is al maanden in de ban van bendegeweld. Er is een overgangsregering, maar de rust is nog niet volledig teruggekeerd. Bijna 600.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.

Een internationale politie- en legermacht van de VN moet de orde herstellen. Kenia heeft de leiding over die politiemissie. Er zijn al 400 agenten in Port-au-Prince aangekomen, maar zij wagen zich nog niet in wijken waar bendes de macht hebben overgenomen.