Van Gerwen knokt zich door lastige fase en bereikt halve finales World Matchplay

Ook tegen Gilding had Van Gerwen het in eerste instantie lastig. Gilding kreeg bij een 2-1 voorsprong de kans om een break te plaatsen, maar de Engelsman slaagde er - voor het eerst dit toernooi - niet in om met drie pijlen in de hand een dubbel te raken.

Wat Gilding niet lukte, kreeg Van Gerwen even later wel voor elkaar. Vlak voor de pauze plaatste hij een break door een score van 117 uit te gooien via de dubbel-20. Zodoende ging Van Gerwen met een 3-2 voorsprong de onderbreking in.

Feilloos in afronding

Van Gerwen verzilverde de break niet en hij verloor de eerste leg na de pauze, eentje die hij zelf was begonnen. Het was het begin van een stroeve fase, waarin hij moest toezien hoe Gilding zich vrijwel feilloos in de afronding toonde. Van Gerwen ging met een 4-6 achterstand de tweede pauze in.