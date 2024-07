Hoe een softwarefoutje luchthavens, media en ziekenhuizen kon platleggen

Het probleem zit dus bij één bedrijf dat heel groot is. Daardoor is de storing zo omvangrijk. Het betekent ook dat alle Windows-computers waar geen software van CrowdStrike op draait niet zijn getroffen. Daardoor waren er ook bedrijven en instanties die geen last van de storing hadden.

CrowdStrike probeert sinds vanochtend met man en macht de boel te redden. Al vrij snel wordt een tijdelijke oplossing gepubliceerd. Computers dienen te worden opgestart in de zogeheten 'veilige modus', waarbij zo min mogelijk onderdelen van het systeem mee opstarten. De kaalste versie van Windows, zogezegd. In die modus moet dan een bepaald bestand worden verwijderd. Na een nieuwe herstart zou het probleem verholpen moeten zijn.

Maar, zeggen verschillende experts, niet iedereen kan dit zomaar doen. Je hebt daarvoor een IT-beheerder met specifieke kennis nodig. En het is een arbeidsintensief proces. "Je kunt het zelfs vergelijken met een chirurgische ingreep, zegt Martijn Hoogesteger, hoofd cybersecurity bij adviesbureau S-RM. "Er moet in feite in het hart van het systeem worden geknutseld." En dat is niet zonder risico. "Zie het als een openhartoperatie."

Kan vaker gebeuren

Bij veel bedrijven en organisaties heeft vandaag dus in het teken gestaan van herstel. Bij Schiphol bijvoorbeeld lukte het in de loop van middag om de systemen weer op de rit te krijgen.

De chaos roept de vraag op of je dit kunt voorkomen. Het is al jarenlang een gegeven dat we leven in een zeer gedigitaliseerde wereld. Heel vaak gaat dat goed. Dit soort grote storingen zijn uitzonderlijk. Maar, voorspellen verschillende experts: dit kan vaker gebeuren.

"Er is geen fundamentele, zwart-wit oplossing voor", zegt Butcher van Fox-IT. "Dit soort risico's bestaan nou eenmaal. En het is daarom zaak om ze te erkennen en je hierop voor te bereiden."