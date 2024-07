Duitser in Belarus veroordeeld tot doodstraf

Een Duitse burger is vorige maand in Belarus ter dood veroordeeld. De 29-jarige man, Rico Krieger, zou zijn veroordeeld op basis van meerdere misdaden, waaronder terrorisme en huurlingenactiviteiten.

Het is de eerste keer dat iemand in het land veroordeeld wordt voor huurlingenactiviteiten, schrijft de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna, die het nieuws over de terdoodveroordeling van Krieger als eerste bracht.

Volgens de organisatie werkte Krieger voor het Duitse Rode Kruis. Ook zou hij als gewapende beveiliger hebben gewerkt bij de Amerikaanse ambassade in Berlijn. Persbureau Reuters meldt dat op de LinkedIn-pagina van de man een foto te vinden zou zijn waarin hij te zien is naast een Oekraïense vlag.

Tegenstander van de doodstraf

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte te zijn van de zaak en staat naar eigen zeggen in nauw contact met Belarussische autoriteiten over het lot van de Duitser.

"Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Minsk bieden de betreffende persoon consulaire steun en werken namens hem intensief samen met de Belarussische autoriteiten." Ook zegt het ministerie fel tegenstander te zijn van de doodstraf.

Gesloten deuren

De rechtszaak vond volgens Viasna grotendeels achter gesloten deuren plaats. Belarussische autoriteiten zouden Krieger ervan hebben beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt. Het zogenoemde Kalinouski-regiment, dat bestaat uit Belarussische ballingen die in Oekraïne tegen Rusland vochten, zou ook een rol spelen in de zaak.

Op 24 juni werd Krieger veroordeeld tot de doodstraf door een vuurpeloton. Er is onduidelijkheid over zijn lot. De Belarussische autoriteiten hebben vooralsnog niet gereageerd op de zaak.

Belarus is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert.