Pogacar heeft na vier zeges eindelijk genoeg: 'Morgen laten we vluchters gaan'

"Ik was een beetje leeg in de laatste twee kilometer. Nadat ik Carapaz en Yates had teruggepakt, zat ik al op mijn limiet, maar Matteo kwam ook dichterbij. Ik probeerde door te blijven duwen."

Eerder al, op de steile kronkelwegen naar het dak van de Tour op de Cime de la Bonette, hield Pogacars UAE-ploeg het tempo hoog om de concurrenten te kraken. En vooral ook om te voorkomen dat Vingegaard daar zou aanvallen.

"Dat was in eerste instantie mijn verwachting", gaf Pogacar na afloop toe. "Maar toen zagen we dat ze (Vingegaards ploegmaten Jorgenson en Kelderman, red.) voorop heel hard fietsten, dus ik denk dat hun hoofddoel was om de etappe te winnen."