Minder blaren, minder kilometers: 41.552 deelnemers finishen Vierdaagse

Doordat de route was ingekort kwamen deelnemers al vroeg over de eindstreep. Rolstoeler Ronald van Dort was om 08.45 uur de allereerste. Zo'n 5 minuten later kwam ook de eerste loper aan.

De 30-jarige Andrea Kivits liep de veertig kilometer, maar kreeg net als iedereen vandaag dispensatie. Ze had liever de vijftig kilometer gelopen, zegt ze. Dat gevoel speelde bij meer deelnemers.

"Ik doe voor het eerst mee en vind het wel jammer dat ik het niet echt af heb kunnen maken, die laatste tien kilometer. Maar je wil ook niet dat mensen omvallen van de hitte", zegt een wandelaar tegen de NOS.

Een andere deelnemer zegt blij te zijn met de ingekorte route: "Maar hij moet nu nog wel een keer", zegt ze lachend. Ook een ander had liever de volle vijftig kilometer gelopen. "Ik heb geluk dat ik geen last heb van mijn voeten, dus ik kan ook nog genieten van het sfeertje hier."

Minder blaren geprikt

Het Rode Kruis heeft dit jaar bij veel minder mensen blaren geprikt. Deze editie kregen zo'n 3600 mensen een blaarbehandeling. In recordjaar 2023 waren dat er nog 4500, meldt Omroep Gelderland.

Op de tweede dag van deze editie kwamen de meeste mensen naar de blarenpoli, namelijk duizend. Vandaag werden er 111 blaarbehandelingen uitgevoerd. In totaal werd er dertien kilometer tape gebruikt voor de verzorging van voornamelijk voeten. Vorig jaar was dat volgens de regionale omroep nog 26 kilometer tape.

Het goede wandelweer op de eerste twee dagen van de tocht droeg volgens het Rode Kruis bij aan de afname van het aantal blaren. Ook beter schoeisel bij de deelnemers kan hieraan hebben bijgedragen.

Meer vrouwen kozen voor 50 kilometer

Dit jaar liepen overigens meer vrouwen de route van vijftig kilometer. Vrouwen tussen 16 en 60 jaar lopen standaard veertig kilometer per dag, mannen tussen 18 en 50 jaar vijftig kilometer.

In 2014 was het aantal aanmeldingen voor de vijftig kilometer 6 procent van alle vrouwelijke aanmeldingen. Sindsdien steeg het percentage vrijwel ieder jaar geleidelijk, tot vorig jaar ongeveer 9 procent. Ook dit jaar ligt het rond de 9 procent, zei de organisatie eerder.