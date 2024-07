Waarom Latijns-Amerika zich achter de Palestijnen schaart

Anti-imperialistisch gevoel

Volgens Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman is aversie tegen de VS een factor. "Hoewel de VS een belangrijke handelspartner is, spelen anti-Amerikaanse sentimenten bij leiders in landen als Mexico, Brazilië en Colombia, met een politiek linkse signatuur, een grote rol."

Hij stelt dat de geschiedenis van belang is. "De VS is al decennia de belangrijkste bondgenoot van Israël. En de Latijns-Amerikanen zijn niet vergeten hoe de VS na de dekolonisatie eeuwenlang heeft geprobeerd om hun eigen continent onder controle te houden."

In de ogen van veel met name linkse Latijns-Amerikanen is de behandeling van de Palestijnen "een-op-een" te vergelijken met hun eigen geschiedenis. "In Latijns-Amerika heerst een breed anti-imperialistisch gevoel. Dat uit zich in solidariteit met Palestijnen."

Arabische wortels

"Behalve dat de Israëlische bezetting als neokoloniale onderdrukking wordt gezien, zijn ook de Arabische wortels van een deel van de bevolking van Latijns-Amerika belangrijk voor sympathie voor de Palestijnse zaak en het lot van Gaza", zegt Erwin van Veen, Midden-Oostendeskundige bij Instituut Clingendael.

Chili heeft met 500.000 mensen bijvoorbeeld de grootste Palestijnse gemeenschap buiten het Midden-Oosten. "Brazilië heeft daarnaast een grote bevolkingsgroep van Arabische oorsprong die goed geïntegreerd is, en politiek invloedrijk", aldus Van Veen.