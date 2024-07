Kool boekt in tweede etappe Ladies Tour eindelijk weer eens overwinning

Charlotte Kool heeft de tweede etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De DSM-renster (25) was in de straten van Zulte afgetekend de snelste en boekte na een hoop ereplaatsen eindelijk haar eerste overwinning van dit seizoen.

De 25-jarige Noorse Sigrid Haugset was met een lange aanval wederom een van de hoofdrolspeelsters in de 126 kilometer lange rit. De renster van Team Coop werd net als in de eerste etappe als laatste van een vroege vlucht op 5 kilometer van de finish ingerekend.

Kool, die vorig seizoen dertien koersen won, maakte het karwei na goed werk van haar ploeg daarna overtuigend af.

"Vandaag viel denk ik eindelijk alles op zijn plek voor ons", reageerde Kool. "We lieten opnieuw zien dat we een ongelofelijk sterk team hebben. Dat lieten we in alle andere wedstrijden al zien, maar de zaken pakten niet altijd goed voor ons uit in de finale. Nu verliep het perfect."

Wiebes blijft leiden

Lorena Wiebes kon zich niet in de strijd om de zege mengen, werd achtste, maar blijft wel leiden in het algemeen klassement.

De vijfdaagse etappekoers eindigt zondag met de laatste etappe rond de Belgische plaats Deinze over 116,9 kilometer.