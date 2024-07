Tennisster Svitolina breekt met Sluiter: 'Hij is een van de beste coaches'

Raemon Sluiter is niet langer de coach van tennisster Elina Svitolina. Dat meldt de 29-jarige Oekraïense tennisster op Instagram.

"We hebben een geweldige reeks gehad en Raemon heeft me een betere speelster gemaakt. Naar mijn mening is hij een van de beste coaches op de tour", schreef Svitolina op sociale media. "Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor wat we samen hebben bereikt."

De huidige nummer 30 van de wereld werkte sinds begin 2023 met Sluiter, toen ze haar comeback maakte na een bevalling.