'Honderden gevangenen bevrijd bij onlusten in Bangladesh'

Behalve in Dhaka wordt ook in andere plaatsen gedemonstreerd. De politie en paramilitaire troepen hebben om de onrust te bedwingen in het hele land campussen van universiteiten gesloten. Publieke bijeenkomsten zijn verboden en de regering heeft ook het internet platgelegd, om te voorkomen dat de deelnemers aan het protest hun acties coördineren.

De belangrijkste oppositiepartij, de BNP, steunt het studentenprotest. De regering van premier Hasina zegt dat de BNP de studenten ophitst. Het hoofdkwartier van de partij is door de politie doorzocht en meerdere leden van de studentenafdeling van de partij zijn opgepakt.

Londen

De ongeregeldheden in Bangladesh sloegen gisteren over naar de wijk Whitechapel in Londen, waar veel Bengalen wonen. De politie moest in een gevecht tussen voor- en tegenstanders van de Bengaalse regering tussenbeide komen. Twee agenten raakten gewond toen de politie de groepen uit elkaar haalde.