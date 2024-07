Bangladesh kondigt noodtoestand af om studentenprotest te stoppen

In Bangladesh is om middernacht plaatselijke tijd (20.00 uur in Nederland) de noodtoestand ingegaan. De regering van premier Sheikh Hasina hoopt met hulp van het leger de steeds verder uit de hand lopende studentenprotesten de kop in te drukken. Daarbij zijn de afgelopen week tientallen doden gevallen en op grote schaal vernielingen aangericht.

De studenten demonstreren al weken tegen de oneerlijke manier waarop banen bij de overheid worden verdeeld. Een derde van die banen gaat naar familie van veteranen die in 1971 streden voor onafhankelijkheid van het land.

Dat steekt omdat de jeugdwerkloosheid hoog is. Daar komt bij dat banen bij de overheid gewild zijn, omdat ze zekerheid en een relatief goed salaris bieden. Elk jaar solliciteren 400.000 werkzoekenden naar ongeveer 3000 overheidsvacatures.

Begin deze week sloeg de vlam in de pan. Dat zou zijn begonnen toen leden van de studentenafdeling van Hasina's partij in de hoofdstad Dhaka de demonstrerende studenten aanvielen. Daarop braken ook in andere steden ongeregeldheden uit.

Gevangenis bestormd

De regering besloot daarna om de campussen van de universiteiten te sluiten. Publieke bijeenkomsten werden verboden en de regering legde het internet plat om te voorkomen dat de deelnemers aan het protest hun acties konden coördineren.

Maar gisteren en vandaag namen de gewelddadigheden verder toe. Overheidsgebouwen, auto's en straatmeubilair werden in brand gestoken en bij botsingen met de politie en andere ordediensten vielen tientallen doden en honderden gewonden.

Persbureau AFP meldde dat studenten in Dhaka een gevangenis hebben bestormd. Honderden gevangenen zouden zijn ontsnapt. De uitbraak is door een plaatselijke bestuurder bevestigd, maar hij gaf geen details.