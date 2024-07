Ajax sluit voorbereiding af met zege op Conference League-winnaar Olympiakos

Is Ajax klaar voor de confrontatie met Vojvodina Novi Sad in de tweede voorronde van de Europa League? Dat is de vraag en een antwoord valt nog niet te geven.

Zes dagen voor de heenwedstrijd tegen de Servische club werkte Ajax een moeizame oefenwedstrijd af tegen de Griekse Conference League-winnaar Olympiakos. Ajax won wel, met 1-0.

Hato uit voorzorg aan de kant

Coach Francesco Farioli stuurde een dag na de 2-1 zege op Al-Wasl, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten, een compleet ander elftal het veld op in het Gelderse Driel. Verdediger Jorrel Hato ontbrak vanwege lichte klachten uit voorzorg bij de Amsterdammers.

In het centrum van de verdediging had Farioli een plek ingeruimd voor de 18-jarige Dies Janse, een van de positieve verrassingen tot nu toe in de voorbereiding. De Zeeuw vormde een duo met de Kroatische international Josip Sutalo.