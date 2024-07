Zestig zeldzame krokodillen geboren in Cambodja

In Cambodja zijn zestig zeldzame Siamese krokodillen geboren. Twee maanden geleden werden in een nationaal park vijf nesten ontdekt met 106 eieren van de bedreigde diersoort. Meer dan de helft daarvan is nu uitgekomen.

Wetenschappers en dierenbeschermers zeggen dat de eieren de belangrijkste vondst in 20 jaar zijn van de diersoort. Ze hopen dat de Siamese krokodil nu een minder grote kans heeft op uitsterven.

"Deze ontdekking laat zien dat dit gebied een belangrijk leefgebied is voor wilde krokodillen en biedt hoop voor het herstel van de soort", schrijven ze.

Krokodillenleer

Volgens onderzoekers zijn er wereldwijd ongeveer 1000 Siamese krokodillen. Daarvan leven er ongeveer 300 in het wild in Cambodja. De krokodillensoort kwam ooit veel voor in Zuidoost-Azië, maar staat nu op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Hun voortbestaan wordt bedreigd door stropers, die eieren en volwassen reptielen leveren aan krokodillenboerderijen. Hun huiden worden daar verwerkt tot luxe riemen, schoenen en handtassen.

De Cambodjaanse minister van Milieu zegt dat zijn ministerie zich inzet voor het behoud en herstel van het leefgebied van de bedreigde diersoort. "De Siamese krokodil speelt een belangrijke rol in het ecosysteem en de ontdekking van de vijf nesten toont aan dat het Cardamom National Park een veilige en geschikte habitat is voor deze soort."