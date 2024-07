Pogacar ook genadeloos in koninginnenrit, voorsprong op Vingegaard naar vijf minuten

Het peloton fietst deze Tour bij de genade van Tadej Pogacar en in de negentiende etappe was de geletruidrager genadeloos. De Sloveen won de koninginnenrit naar Isola 2000, nadat hij in de laatste tien kilometer een gat had gedicht van ruim twee minuten op de laatst overgebleven vroege vluchter Matteo Jorgenson.

Pogacar reed op dat moment weg bij zijn concurrenten Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, die vlug op minuten achterstand werden gereden. De drager van de gele trui pakte zijn vierde ritzege deze Tour de France en de eindzege ligt op hem te wachten, zondag in Nice.

Nummer twee Vingegaard heeft nu een achterstand van 5.03 minuten, nummer drie Evenepoel meer dan zeven minuten.

Jorgenson finishte nog wel als tweede, op dertig seconden. Simon Yates kwam als derde aan. Richard Carapaz werd vierde. Wilco Kelderman was de beste Nederlander, nadat ook hij de hele dag in de aanval had gereden. Hij finishte knap als negende.

