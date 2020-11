Meer boekingen naar Curaçao na advies Rutte • Ook boa's willen bonus

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben hun verbazing uitgesproken over de keuzes van het kabinet om de coronabesmettingen omlaag te krijgen. "Waarom blijft de Ikea open en gaat de bioscoop dicht?", vroeg D66-fractievoorzitter Jetten zich af. Hij is het ermee eens dat er extra maatregelen nodig zijn, maar worstelt met de vraag of de beperkingen die gisteren in de persconferentie werden aangekondigd wel proportioneel zijn.

Kamerleden wezen erop dat het in winkels meestal veel drukker is dan in bioscopen of bibliotheken. Juist dat soort instellingen hebben ervoor gezorgd dat ze coronaproof zijn.

Ook GroenLinks-leider Klaver wilde weten waarom het kabinet juist voor de sluiting van bibliotheken en buurthuizen heeft gekozen. Die vervullen een belangrijke rol in probleemwijken, vindt Klaver, die wil dat het kabinet die maatregel heroverweegt.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wilde weten waarom het verzwaarde pakket voor twee weken gaat gelden. Volgens hem is het maar de vraag of na die twee weken al duidelijk is of de maatregelen effect hebben.