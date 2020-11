Meer boekingen naar Curaçao na advies Rutte • 50 nieuwe IC-opnames, 9 minder dan gisteren

Er wordt minder gehamsterd in de winkels tijdens de tweede coronagolf, zegt supermarktconcern Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn. "De paniek is er gelukkig uit", zegt topman Frans Muller. "We zien niet dezelfde vraag zoals in de eerste golf. We hebben de zaken beter onder controle en klanten zijn rustiger. Er is wel versterkte vraag naar rijst en pasta, maar we kunnen goed voldoen aan de vraag."

Lege schappen bij de afdeling wc-papier ziet Muller nu niet. "Ik denk dat heel veel mensen wc-papier nog hebben liggen."

Ahold profiteerde over het algemeen van de coronacrisis met een omzet van 17,8 miljard euro in het derde kwartaal. Dat is bijna 7 procent meer dan een jaar geleden. Met name in de VS werd er meer verkocht, maar ook in Europa. De online aankopen stegen met bijna 63 procent.

Het bedrijf dacht eind volgend jaar voor het eerst 7 miljard aan omzet online te halen, maar die mijlpaal wordt dit jaar al bereikt. Het bedrijf schroeft daarom de capaciteit voor de online distributie de komende tijd verder op.