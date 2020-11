Limburgse vleesfabriek sluit na uitbraak • Universiteit neemt afstand van hoogleraar

De stijging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis gaat inmiddels minder hard, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zojuist in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zal de bezetting nog even blijven doorstijgen, denkt hij.

Als het aantal coronapatiënten gelijk blijft doorstijgen, liggen er in december 4500 mensen in het ziekenhuis. In dat geval zal volgens Kuipers driekwart van de reguliere zorg worden afgeschaald. Neemt de verspreiding van het virus af, dan kan dat afzakken tot 3400 patiënten op de verpleegafdelingen of tot 2400 in het meest gunstige geval. Op dit moment liggen er 2044 patiënten op de verpleegafdelingen.

Op de intensive care liggen nu 609 patiënten; als dat blijft doorstijgen, liggen er in december 1200 patiënten op de ic. Bij een afnemende verspreiding kunnen dat er 620 zijn of 450 in het meest gunstige geval.