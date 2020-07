'Hoopvolle resultaten' bij tests Oxford-coronavaccin

Het coronavaccin dat door de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, laat volgens de betrokken wetenschappers hoopvolle resultaten zien. Vaccinoloog Sarah Gilbert zei tegen Britse parlementariërs dat het vaccin tijdens tests "de juiste manier van een immuniteitsreactie" heeft opgewekt.

Aan de tests doen verspreid over de wereld inmiddels duizenden mensen mee, zei Gilbert. Onder meer in Brazilië en Zuid-Afrika zijn mensen ingeënt. Volgens haar is dat nodig, nu er in Groot-Brittannië minder besmettingen zijn. In dat land zijn 8000 mensen ingeënt. Het is de bedoeling dat er in augustus in de Verenigde Staten een proef begint met 30.000 deelnemers.

Vier Europese landen, waaronder Nederland, hebben met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca een overeenkomst gesloten voor 300 tot 400 miljoen "kansrijke doses" van AZD1222, het vaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld. AstraZeneca heeft een licentie gekocht om het middel op de markt te brengen.

De wetenschappers hebben de Britse parlementariërs wel gewaarschuwd om niet al te optimistisch te zijn. Ze verwachten niet dat het vaccin er al in de winter is, en kunnen ook niet zeggen wanneer het vaccin er dan wel zou zijn. "Het hangt helemaal af van de resultaten. We moeten die resultaten hebben voor het vaccin kan worden gebruikt", zei Gilbert.

"Bemoedigende resultaten" Amerikaans-Duits vaccin

Ook het Duitse bedrijf BioNTech en de Amerikaanse farmaceut Pfizer hebben vandaag gezegd dat ze met een van hun experimentele vaccins "bemoedigende" resultaten boeken. 24 vrijwilligers die twee doses van dat vaccin kregen, hadden antistoffen in hun lichaam en er werden geen bijwerkingen geconstateerd.

De twee bedrijven willen in de zomer beginnen met wereldwijde tests op mensen. Als alles goed gaat, zouden er eind dit jaar maximaal 100 miljoen doses en eind volgend jaar 1,2 miljard doses van het vaccin geproduceerd kunnen worden.

Eerder deze week zei het Amerikaanse bedrijf Inovio Pharmaceuticals dat ook zijn experimentele vaccin bemoedigende resultaten liet zijn bij tests bij veertig vrijwilligers. Ook dat bedrijf wees er wel op dat er sprake is van eerste tests.

VS koopt vrijwel alle capaciteit voor remdesivir

Gisteren werd bekend dat de Verenigde Staten vrijwel de complete productiecapaciteit voor het corona-medicijn remdesivir hebben opgekocht voor de komende drie maanden. Minister Azar van Volksgezondheid zei dat president Trump "een geweldige overeenkomst" heeft gesloten met de Amerikaanse farmaceut Gilead. Het gaat om de volledige capaciteit voor juli, en 90 procent voor augustus en september.

"Het is een medicijn dat het virus remt, zo zetten we het in", zegt ziekenhuisapotheker Emilie Gieling, die ook voorzitter is van het Outbreak Management Team van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. "Het wordt ingezet bij mensen die met een ernstige infectie in het ziekenhuis worden opgenomen, en die ook zuurstofbehoefte hebben."

Het medicijn wordt via een infuus toegediend. "In eerste instantie is het ontwikkeld en getest om te zien of het werkt tegen ebola. Maar op dit moment is het geregistreerd voor longontstekingen bij corona", zegt Gieling.

Voorraad aangelegd

Verschillende landen hebben inmiddels een voorraad aangelegd van remdesivir, ook Nederland. Die voorraad wordt door het RIVM beheerd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is er op dit moment voldoende voorraad. "De vraag is laag. En we hebben een harde afspraak gemaakt met Gilead, dat als er meer patiënten komen er meer van dit middel naar Nederland komt."

Vorige week werd het middel door de Europese medicijnautoriteiten onder voorwaarden goedgekeurd. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen herstellen patiënten na behandeling met remdesivir gemiddeld vier dagen eerder.