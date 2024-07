Celstraffen voor negen Eritreeërs na rellen in Haags zalencentrum

Negen mannen van Eritrese afkomst hebben celstraffen van tussen de vier en twaalf maanden opgelegd gekregen vanwege de rellen bij een zalencentrum in Den Haag, in februari dit jaar. Twee tot vier maanden hiervan zijn voorwaardelijk. Ook moeten de in Nederland woonachtige Eritreeërs samen een schadevergoeding van bijna 650.000 euro betalen.

In totaal werden 26 mensen aangehouden voor hun rol in de rellen. Tegen tien van hen werden celstraffen geëist van tussen de 6 en 12 maanden. Ze werden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, brandstichting en het bedreigen van een journalist.

Volgens de rechter is aan de hand van camerabeelden bewezen dat de veroordeelde betrokkenen stoepstenen naar de politie gooiden. Ook houdt hij hen verantwoordelijk voor de daden van alle andere relschoppers. "Het ging om een continu proces waarbij de groepsdynamiek ervoor zorgde dat het geweld escaleerde tot een ongekende heftigheid."

Een verdachte die de rellen filmde is vrijgesproken. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij bijdroeg aan het geweld.

Buiten zinnen

Op zaterdag 17 februari belaagden honderden tegenstanders van het Eritrese regime een bijeenkomst van voorstanders van het regime in zalencentrum Opera in Den Haag. Daarna kwam het tot een confrontatie met de politie, hulpverleners en journalisten.

Volgens de politie waren de relschoppers "buiten zinnen en vernielden ze zo'n beetje alles wat hen voor de voeten kwam". Bij dat geweld raakten 29 agenten gewond en werd er voor 700.000 euro schade aangericht.