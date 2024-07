Verstappen met updates naar tweede tijd in eerste training Hongraije, snelste tijd Sainz

Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije, in een sterk verbeterde Red Bull-bolide. Alleen Carlos Sainz was sneller.

Verstappen reed vroeg in de training al enkele ronden op de snelle zachte band. Zijn snelste tijd werd gereden op banden die enkele ronden oud waren.

De drievoudig wereldkampioen rijdt in Hongarije met een flink geüpgradede Red Bull, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez dit weekend nog niet over het volledige pakket aan updates beschikt.

Gedurende de training was er een heel korte neutralisatie omdat Alexander Albon een klein onderdeel was verloren. Een marshal kon het stuk snel opruimen, waarna de rijders weer vol gas konden rijden.