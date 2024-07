Amerikaanse journalist Gershkovich in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel. De Russische rechtbank in Jekaterinenburg acht hem schuldig aan spionage. De 32-jarige journalist die schrijft voor The Wall Street Journal spreekt de beschuldigingen tegen. De Russische aanklager had 18 jaar cel tegen hem geëist.

Gershkovich werd in maart vorig jaar opgepakt door agenten van de Russische geheime dienst toen hij op pad was voor een reportage. Volgens de Russische aanklagers was hij bezig om voor de Amerikaanse inlichtingendienst informatie te verzamelen over een Russische tankfabriek. The Wall Street Journal zegt dat hij zijn journalistieke werk aan het doen was en noemt de zaak een 'schijnproces'.

Gevangenenruil

De Amerikaanse journalist kreeg sinds zijn arrestatie wereldwijd veel steun van collega-journalisten. Zijn aanhouding heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Amerikaanse journalisten Rusland hebben verlaten, omdat ze zich niet meer veilig voelden.

President Poetin heeft de suggestie gewekt dat Rusland Gershkovich wil inzetten bij een eventuele gevangenenruil. Op die manier kreeg Rusland eind 2022 de in de VS veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij, in ruil voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Zij was in Rusland tot negen jaar cel veroordeeld voor drugssmokkel.