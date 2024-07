Spanje-aanvoerder Morata keert bij Milan terug in Serie A

Álvaro Morata vervolgt zijn loopbaan bij AC Milan. De aanvoerder van de kersverse Europees kampioen Spanje tekende in Milaan een contract tot medio 2028, met een optie voor nog een seizoen.

Morata maakt daarmee na twee seizoenen bij Atlético Madrid zijn comeback in de Serie A. De transfersom bedraagt naar verluidt 13 miljoen euro.

Na jaren in de jeugd bij Atlético, Getafe en Real Madrid brak Morata bij Real door. Daarop volgde een reis langs verschillende topclubs in Europa. Via Juventus, weer Real Madrid, Chelsea, Atlético Madrid en weer Juventus keerde hij in 2022 terug bij Atlético.