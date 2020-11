Wekdienst 4/11: Stemmen tellen in de VS • Kamerdebat over nieuwe coronamaatregelen

Goedemorgen! Het is de dag na de Amerikaanse verkiezingen en de Tweede Kamer krijgt een technische briefing over het coronavirus en houdt daarna een Kamerdebat over de coronamaatregelen.

Vandaag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt maximaal 12 graden. De wind komt uit westelijke richtingen en is zwak tot matig, en op de Wadden kan het windkracht 5 worden. In de avond is het helder en koelt het snel af.