Australische hockeyer offert vingertopje op voor Olympische Spelen

"Samen met de plastisch chirurg heb ik een weloverwogen beslissing genomen, niet alleen voor de kans om in Parijs te spelen, maar ook om mezelf in mijn verdere leven de beste gezondheid te geven," vervolgde Dawson. "De beste optie was om het topje van mijn vinger eraf te halen."

De Australische bondscoach Colin Batch sprak zijn waardering uit voor de keuze van Dawson. "Het is niet iets wat een coach voor een speler kan beslissen. Alle lof voor Matt. Hij heeft er duidelijk alles aan gedaan om in Parijs te spelen. Ik weet niet of ik hetzelfde gedaan zou hebben."

In 2018 verloor Dawson bijna een oog

Het is niet de eerste keer dat Dawson kampt met een extreme blessure. In 2018 verloor hij bijna een oog, nadat die vol was geraakt door een hockeystick van een teamgenoot op de training. Na een operatie kon hij zijn loopbaan toch - met twee ogen - vervolgen.