Bergers takelen ruim 100 auto's uit deels ingestorte parkeergarage Nieuwegein

In Nieuwegein is de bergingsoperatie begonnen van 112 auto's die nog altijd in de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis staan. Delen van de garage stortten op 26 mei in, sindsdien konden de auto's niet worden weggehaald.

Eigenaar Q-Park zegt dat de auto's op verschillende verdiepingen in de garage staan, in een deel dat volgens de gemeente Nieuwegein veilig is. Een gespecialiseerd bedrijf haalt de auto's uit de garage.

Hijskraan

Om de auto's te bergen, is een speciale constructie bedacht. De voertuigen worden op stapelpontons gereden en een hijskraan zet de auto's vervolgens op de begane grond. De hele operatie duurt drie tot vier werkdagen.

Algemeen directeur Michiel Tenge van Q-Park is blij dat de eigenaren na bijna twee maanden hun auto terugkrijgen. "We kijken ernaar uit de auto's op korte termijn schoon bij de auto-eigenaren af te leveren." Voor de auto's teruggaan naar de eigenaren worden ze gecontroleerd op schade.