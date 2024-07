Wat is Crowdstrike en hoe kon het zo misgaan? Dit is wat we nu weten

Een software-update met ongekend grote gevolgen: overal ter wereld zijn problemen ontstaan als gevolg van een fout in een software-update van beveiligingsbedrijf Crowdstrike.

Het gebeurt bijna nooit dat een storing zulke grote gevolgen heeft. Zeker niet als het om legitieme software gaat. Vijf vragen over wat we nu weten.

Wat is er aan de hand?

Sinds vanochtend komen meldingen binnen over computerstoringen. Het gaat om iets heel specifieks: er wordt een blauw scherm getoond. Dat heet in computerjargon het Blue Screen of Death en is in feite een teken dat de computer is vastgelopen. Het is veroorzaakt door een software-update die verstuurd is door beveiligingsbedrijf Crowdstrike. Het gaat hier om antivirussoftware, die normaal gesproken juist de computers moet beschermen.