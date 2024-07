De renner die het ravijn in dook op de Bonette: 'Heb veel geluk gehad'

Augustyns ploeggenoot was niet de enige die Tour. De hele Saunier Duval-ploeg werd naar huis gestuurd toen bleek dat Riccardo Ricco en Leonardo Piepoli hun ritzeges behaalden met cera (de opvolger van epo) als superbenzine. Later liepen ook Bernhard Kohl en Stefan Schumacher tegen de lamp.

"Als ze nog even doorgegaan waren met zoeken, had ik misschien de Tour kunnen winnen", grapt Augustyn. "Ik was 21 jaar en had geen idee waar ik in terecht was gekomen. Zelf heb ik in mijn wielerloopbaan nooit iets gezien wat met doping te maken had. Ook wij waren stomverbaasd toen Dueñas werd opgepakt. Maar onze sponsor was niet blij, die dreigde meteen te stoppen."

Als eerste boven

Dat laatste spookte door zijn hoofd toen Augustyn op een hoogte van ruim 2.600 meter in de aanval ging. Maar wat overheerste was de pijn, de verzuring, de zuurstofschuld, de uitputting. "Ik was nog niet vertrokken of de steilste kilometers begonnen al. Ik wilde maar een ding: mijn fiets tegen de rotswand zetten en afstappen. Maar toen zag ik al die camera's op mij gericht. Ik moest wel door."

Augustyn kwam als eerste boven, kort daarop gevolgd door een groepje met onder anderen Jaroslav Popovytsj en de latere winnaar Cyril Dessel. Er volgde alleen nog een lange afdaling naar de finish in het dal.

"Natuurlijk dacht ik heel even dat ik de etappe kon winnen. Maar ik was hartstikke kapot. Dan gaat alles trager. In een mum van tijd waren de anderen weer bij mij. Ik probeerde het wiel te volgen van Popovytsj, maar er kwamen renners onder me door. Die buitenbocht ging ik veel te hard in. En toen kieperde ik over de rand."