Sigaret en alcohol komen Japanse topturnster duur te staan: Miyata mist Spelen

Turnster Shoko Miyata doet niet mee aan de Olympische Spelen in Parijs. De 19-jarige Japanse is in Monaco tijdens een trainingskamp betrapt op roken en het drinken van alcohol. Daarmee heeft Miyata de interne gedragsregels overtreden. Ze is uit de ploeg gezet.

Afgelopen woensdag was Miyata al afwezig op de training, volgens de Japanse turnbond toen "om bepaalde redenen". Ze is inmiddels terug in Japan. Het Aziatische land kent een strenge wetgeving wat betreft het drinken van alcohol en roken, beide zijn verboden voor mensen onder de 20 jaar.

WK-brons op balk in 2022

Miyata won bij de WK turnen in 2022 in Liverpool brons op het onderdeel balk en was bij de Aziatische kampioenschappen van dat jaar goed voor tweemaal zilver en een keer brons. In april van dit jaar werd ze Japans kampioen.