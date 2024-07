Dinja van Liere naar Spelen, broer Joeri naar Paralympics: 'Allebei onwijze strebers'

Broer en zus Joeri en Dinja van Liere komen deze zomer allebei uit op de Spelen in Parijs. De één, Dinja, op de Olympische Spelen, de ander, Joeri, op de Paralympische Spelen. Dinja als dressuuramazone. Joeri als rolstoelbasketballer.

"Voor ons is dit misschien minder bijzonder dan voor de buitenwereld. Het was voor ons allebei gewoon hét doel", zegt de 33-jarige Dinja nuchter. "We zijn allebei onwijze strebers. We willen allebei heel graag het hoogst haalbare bereiken. En in de sport is dat toch wel de Olympische Spelen."

Dat streberige kan Joeri (38) beamen. "Met alles wat we doen willen we sowieso winnen. Dat heeft iedereen bij ons in de familie."

Dinja, lachend: "Het was heel vervelend om spelletjes met ons te doen, ook met elkaar. We wilden heel graag winnen en konden misschien ook wel een beetje slecht tegen ons verlies."

En ja, Dinja is vastbesloten zich te revancheren. Tijdens de Spelen in Tokio in 2021 was ze met haar paard Hermès geselecteerd voor het Nederlandse dressuurteam, maar dat ging op het laatste moment niet door. Hermès was ingeschreven als Duits paard. En dat is tegen de regels van de Spelen waar ruiter en paard dezelfde nationaliteit moeten hebben.