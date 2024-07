Groeiende weerstand tegen bovengrondse hoogspanningsleidingen

Hiska Ubels was één van de Groningers die samen met andere bewoners, gemeentebesturen en belangenorganisaties heeft geprobeerd de bouw van de bovengrondse hoogspanningsverbinding te voorkomen.

Het spijt haar dat het niet is gelukt het bouwwerk dwars door het Groningse landschap tegen te houden. "Het lukte gewoon niet om het ministerie van Economische Zaken en Tennet op andere gedachten te brengen", vertelt ze.

Mede vanwege deze verbindingen is ze uit het gebied verhuisd. "EZ heeft het doorgedrukt met de Crisis- en herstelwet in de hand." Ze heeft er weinig vertrouwen in dat er in de toekomst meer verbindingen ondergronds gelegd gaan worden.

"Maar het zou mooi zijn als dat in ieder geval wel lukt in natuurgebieden en in bijzondere historische cultuurlandschappen zoals we die in Groningen hebben."