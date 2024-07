De eredivisieclubs zijn weer begonnen, hoe staan de ploegen ervoor?

NEC zonder Chery en Cillessen

De bekerfinalist was er dichtbij, maar gaat dit seizoen niet Europa in. Trainer Rogier Meijer doet dit jaar een nieuwe poging met onder meer Ivan Márques, die overkomt van 1. FC Nürnberg, maar al een verleden in Nijmegen heeft.

Tjaronn Chery (Antwerp FC) en Jasper Cillessen (Las Palmas) zijn de opvallendste vertrekkers. NEC hoopt stiekem op Sam Lammers, maar de spits wordt door meer Nederlandse clubs begeerd.

FC Utrecht-trainer Ron Jans hoopt ook op spits Lammers, die een halfjaar werd gehuurd van Rangers FC en veel indruk maakte. David Min van RKC is in Utrecht de meest aansprekende nieuwkomer. Aanvaller Noah Ohio komt over van Standard Luik. De international van Jong Oranje tekent voor drie jaar.

Onder meer Othman Boussaid (Al-Nasr), Hidde ter Avest (transfervrij), Ryan Flamingo (naar PSV voor negen miljoen euro) en Mark van der Maarel (gestopt) zijn er komend seizoen niet bij.