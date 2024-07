Grote verhuurders: geen verkoopgolf door middenhuurwet, huren dalen beperkt

Het woninginvesteringsfonds van verzekeraar ASR (5500 woningen) verwacht een beperkte impact. "Wij voeren al jarenlang een vrij gematigd huurverhogingsbeleid." BPD Woningfonds (1400 woningen, wil fors groeien) zegt dat de wet geen negatieve invloed heeft op de huren.

'Geen aanleiding om te verkopen'

Bij Bouwinvest (19.000 woningen) moet bij zo'n 875 woningen de huur omlaag bij een nieuw contract. "Dit lage aantal benadrukt onze inzet om redelijke huren te hanteren. Wij beleggen voor de lange termijn, maar soms komt het voor dat wij woningprojecten verkopen. Maar de Wet betaalbare huur is in beginsel geen aanleiding om te verkopen."

Ook Vesteda gaat niet op grote schaal verkopen. "Ons uitgangspunt is dat we vrijkomende woningen weer verhuren, maar uiteraard verkopen we ook. Dat aantal zal naar verwachting wel hoger zijn dan afgelopen jaren (2022: 157, 2023: 149). Maar het gaat nog steeds over minder dan een paar procent van onze portefeuille."

"Vrijkomende woningen worden in beginsel weer verhuurd", zegt ook Achmea Real Estate. "De Wet betaalbare huur heeft geen impact op de verhouding tussen opnieuw verhuren en verkopen." Ook BPD Woningfonds pondt in principe niet uit. ASR heeft geen concrete uitpondplannen, maar sluit het ook niet uit.

Greystar gaat niets verkopen. "Wij zitten erin als langetermijninvestering. Uitponden is bij ons absoluut geen factor." Verhuurder Amvest (22.000 woningen) kon nog geen inzicht geven over mogelijke huurverlagingen, maar zegt wel: "Ons verkoopbeleid verandert niet op basis van deze wet."

Heimstaden verkoopt

Een verhuurder die wel veel gaat verkopen is Heimstaden (13.000 woningen). "De gemiddelde huur van een woning in het middensegment daalt bij ons met 77 euro, van 1022 naar 945 euro", zegt Edward Touw van Heimstaden. "Dat lijkt misschien weinig, maar is een daling van zo'n 7,5 procent van de huurinkomsten. Verhuurders streven meestal naar een rendement van 4,5 à 5 procent en met deze daling kan dat voor die woningen niet meer uit."

Het Zweedse bedrijf is sinds 2018 actief in Nederland. Heimstaden wil 90 procent van vrijkomende woningen verkopen, jaarlijks zo'n 1250 huizen.

De huurmarkt bestaat grofweg uit twee soorten verhuurders: grotere bedrijfsmatige woningbeleggers en particulieren die huizen verhuren. Bedrijven hadden in 2023 zo'n 385.000 huurwoningen, particulieren zo'n 557.000.