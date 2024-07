Trump in eerste toespraak na moordaanslag: 'Te pijnlijk om over te praten'

Presidentskandidaat Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken sinds de mislukte moordpoging op zijn leven vorige week. Op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee accepteerde hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat.

In zijn toespraak van ruim anderhalf uur riep hij op tot eenheid. Hij zei ook dat de aanslag "te pijnlijk" is om over te praten, maar gaf vervolgens wel een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen.

Trump vertelde hoe hij bij zijn toespraak in Pennsylvania afgelopen zaterdag op een gegeven moment opzij keek, naar een scherm waar een grafiek met cijfers over illegale migratie stond. "Het was de grafiek die mijn leven redde. Ik keek naar rechts en hoorde een luid zoemend geluid. Toen werd ik heel hard in mijn oor geraakt door iets."

"Ik dacht: wow, wat was dat? Dat kon alleen maar een kogel zijn. Toen ik aan mijn oor voelde, zat er overal bloed. Op dat moment wist ik meteen dat we aangevallen werden. Ik liet me direct vallen op de grond, waarna er meer kogels werden afgevuurd."

'God aan mijn zijde'

Hoewel de Secret Service, die Trump moest beschermen, direct na de aanslag kritiek te verduren kreeg omdat agenten de schutter niet hadden opgemerkt, sprak Trump zijn waardering uit. "De moedige Secret Service-agenten haastten zich naar het podium. Het zijn geweldige mensen. Ze sprongen boven op mij om me te beschermen."

"Het verbazingwekkende is: als ik mijn hoofd niet had bewogen, had de kogel me in mijn hoofd geraakt en was ik hier niet meer geweest", zei Trump. "Er was overal bloed, maar ik voelde me toch erg veilig, omdat ik God aan mijn zijde had." Bij de aanslag kwam wel een toeschouwer om het leven. Trump riep op tot een moment stilte ter nagedachtenis.

Trump zei verder dat hij het belangrijk vindt dat er meer eenheid komt bij het Amerikaanse volk. "De tweedeling in onze maatschappij moet genezen worden. Ik wil voor heel Amerika president zijn, niet alleen voor de helft. Dat kun je anders geen overwinning noemen. We moeten samen sterk staan, anders vallen we uit elkaar."