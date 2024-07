Acteur en komiek Bob Newhart (94) overleden, bekend van The Big Bang Theory

De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is op 94-jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed stierf hij in zijn woning in Los Angeles. Hij geldt als een van de invloedrijkste komieken van zijn tijd. De laatste jaren was hij bekend van gastrollen in series als The Big Bang Theory en van de film Elf.

Newhart brak in de jaren 60 door, nadat hij eind jaren 50 zijn "saaie kantoorbaan" als accountant had opgezegd. Zijn toenmalige baas zei al dat hij niet geschikt was voor de functie. Waarschijnlijk had dat ermee te maken dat Newhart bij het controleren van de jaarrekeningen als motto had: 'Dat zal wel ongeveer kloppen.' De woorden van zijn baas waren naar eigen zeggen "het beste advies dat ik ooit had gekregen".

Hij besloot met een collega comedysketches te gaan schrijven, die hem optredens op de radio en uiteindelijk een contract bij Warner Bros opleverden. De geboren Chicagoan blonk uit met zijn telefoonmonologen, waarbij hij op stoïcijnse wijze telefoongesprekken voerde met een onbestaande partner.

Stamelen

Hij verwierf landelijke bekendheid toen zijn sketches in 1960 werden uitgebracht op vinyl. The Button-Down Mind of Bob Newhart won een Grammy voor Comedyalbum van het Jaar. Later brak hij op tv door met The Bob Newhart Show (jaren 70), Newhart (jaren 80) en Bob (jaren 90), waar honderden afleveringen van werden geproduceerd.

Kenmerkend in zijn hele oeuvre is de manier waarop zijn karakters stamelen. Al was dat niet gespeeld, zei Newhart later: het was echt de manier waarop hij praat. Een tv-producent vroeg hem ooit om ermee te stoppen, omdat door al dat gestamel de afleveringen te lang duurden. "'Nee', zei ik tegen hem. 'Door dat gestamel heb ik een huis kunnen kopen in Beverly Hills'", schreef Newhart in zijn memoires.