Matige start golfer Luiten op Brits Open, Brown verrassend aan kop

Joost Luiten heeft zich op de eerste dag van de 152ste editie van het Brits Open niet kunnen onderscheiden. Met een ronde van 75 (+4) staat de 38-jarige golfer onder in de middenmoot.

Luiten startte in een chique shift met major-winnaars Phil Mickelson en Dustin Johnson. Dat leidde niet direct tot een goede score. De Bleiswijker maakte drie bogeys en een dubbele bogey en pas op de 18de hole wist hij een slag terug te pakken. Mickelson (+2) en Johnson (+3) deden het overigens niet veel beter.

Tiger Woods verging het nog wat minder. De drievoudig winnaar (2000, 2005, 2006) moet na een ronde van 79 (+8) flink aan de bak om de cut te halen.

Brown verrassing van eerste dag

Het vierde major van het jaar wordt na de eerste dag aangevoerd door Daniel Brown met een score van 65 (-6). Shane Lowry had een slag meer nodig voor de baan van Royal Troon in Schotland.

De 37-jarige Lowry is een specialist op de zogenaamde links-banen (banen langs de zee, die gebruikmaken van natuurlijke duinen) waarop je de bal vanwege de wind het liefst zo laag mogelijk houdt.

De Ier won The Open al eens in 2019. De prestatie van Brown is verrassender. De 29-jarige Engelsman speelt pas zijn eerste major. Toch leverde hij net als Lowry een bogeyvrije kaart in en hij had er niet vijf, maar zelfs zes birdies op staan.