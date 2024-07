Tweestatenoplossing nog verder uit zicht na motie in Israëlisch parlement

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft een motie aangenomen tegen de oprichting van een Palestijnse staat. De motie werd ingediend door de coalitiepartijen in samenwerking met rechtse oppositiepartijen en stelt dat "de vestiging van een Palestijnse staat in het hart van Israël een existentiële bedreiging zou vormen voor de staat Israël en zijn burgers, het Israëlisch-Palestijnse conflict bestendigen en de regio destabiliseren."

68 parlementsleden stemden voor en negen tegen. De middenpartij Nationale Eenheid van Benny Gantz steunde de motie. De centrumlinkse oppositiepartij Yesh Atid van Lapid verliet de zitting en stemde niet mee. In de motie staat dat een Palestijnse staat binnen de kortste keren zou worden overgenomen door Hamas en daarmee "een radicale islamitische terreurbasis" zou worden.

De motie gaat lijnrecht in tegen wat de internationale gemeenschap ziet als oplossing voor het conflict, namelijk naast Israël een Palestijnse staat die de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza omvat. Deze tweestatenoplossing was al ondermijnd door het groeiende aantal Israëlische nederzettingen op de Westoever.

Gebrek aan perspectief

In februari nam de Knesset ook al een motie aan die een Palestijnse staat afwees, maar daarin ging het over het unilateraal uitroepen van zo'n staat door de Palestijnen. Nu gaat de Knesset verder: het parlement wijst de oprichting van een Palestijnse staat ook af als uitkomst van vredesonderhandelingen. "Israël gooit keihard de deur dicht", zegt Peter Malcontent, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Hij was "deels verbaasd" over de grote meerderheid waarmee de motie is aangenomen. Van de regeringspartijen en rechtse oppositie was al bekend dat ze tegen een Palestijnse staat zijn, maar opvallend is dat een middenpartij dit nu ook steunt, zegt hij.

De motie ziet hij vooral als klap voor gematigde Palestijnen, die hoop hielden op een onderhandelingsproces met Israël om tot een eigen staat te komen. "Ieder vooruitzicht valt weg", zegt Malconent. Hij verwacht dan ook dat het gebrek aan perspectief op de tweestatenoplossing radicalisering onder Palestijnen in de hand werkt.