Trump en Biden nek-aan-nek: dit is wat we toe nu toe weten over de race om het Witte Huis

Verkiezingen - AFP

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn bijzonder spannend. Al de hele nacht (Nederlandse tijd) zijn de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het Witte Huis. Dit is wat we tot nu toe weten.

1. Alle ogen gericht op de swing states Als deze verkiezingsnacht één ding duidelijk is geworden, dan is het dat de strijd om het presidentschap van de VS wordt beslist in de zogeheten 'swing states'. En van deze 12 staten waarvan vooraf niet te voorspellen was naar wie de meeste stemmen zouden gaan, zijn de ogen traditiegetrouw het meest gericht op Florida, dat 29 kiesmannen te verdelen heeft. Aan het begin van de ochtend werd duidelijk dat Trump, volgens de voorspellingen, net als vier jaar geleden de zuidelijke staat op zijn naam heeft geschreven. Florida wordt als cruciaal gezien voor de zittend president om kans te blijven maken op een herverkiezing. Algemeen werd aangenomen dat áls de zuidelijke staat naar Biden was gegaan, de Democraten gelijk héél dicht bij het Witte Huis waren geweest. Fox News heeft ook swing state Arizona (11 kiesmannen) 'gecalled', deze lijkt te zijn gewonnen door Biden. Andere Amerikaanse media en persbureaus hebben zich nog niet gewaagd aan een uitslag in deze staat. Uitslagen in de belangrijke battle grounds Pennsylvania (20 kiesmannen) en Michigan (16 kiesmannen) laten vermoedelijk nog een poosje op zich wachten.

2. Geen verrassingen in overige staten Tot nu toe zijn er weinig verrassingen in de staten waarvan vooraf werd al verwacht dat ze rood (Republikeins) of blauw (Democratisch) zouden kleuren. Trump en Biden slepen inderdaad hun 'eigen' staten binnen. Donald Trump heeft tot nu toe - volgens de voorspellingen - op zijn naam: Kentucky, West Virginia, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, Indiana, Nebraska, Louisiana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Kansas, Missouri, Idaho, Utah, Montana, Oklahoma, Texas, Iowa, Ohio, Florida. Daarmee staat hij tot dusver op 213 kiesmannen. Joe Biden heeft volgens diezelfde voorspellingen gewonnen in Vermont, Virginia, Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Delaware, Connecticut, New Mexico, New York, het District of Columbia, Colorado, New Hampshire, Washington, Oregon, Californië, Minnesota. Voorlopig heeft Biden daarmee 224 kiesmannen binnengehaald.

Een terugblik op een spannende verkiezingsnacht:

Het beeld na een lange nacht: nek-aan-nekrace die nog dagen kan duren - NOS

3. Aanhoudend gedoe om poststemmen Ook gedurende deze verkiezingsnacht is er nog veel te doen geweest om de stemmen die zijn uitgebracht per post. Zo probeerde het campagneteam van Trump via het Hooggerechtshof van de staat Nevada het tellen van de stemmen stil te leggen in Clark County, het grootste district van Nevada. Het team van de president zegt te twijfelen over de nauwkeurigheid van de technologie die wordt gebruikt om handtekeningen te controleren en de toegang van verkiezingswaarnemers, van wie sommigen stellen dat zij weg worden gehouden uit de stembureaus. De Republikeinen hebben ook een voorstedelijk district bij Philadelphia, Pennsylvania aangeklaagd omdat dat district zou zijn begonnen met het tellen van briefstemmen voordat dat was toegestaan. Mike Kelly, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, klaagt bovendien de hoogste verkiezingsfunctionaris van de staat aan, omdat die ervoor zou hebben gezorgd dat kiezers die fouten hadden gemaakt bij het uitbrengen van hun briefstem, die fouten konden herstellen. Pennsylvania wordt als cruciale staat in de strijd om het presidentschap beschouwd. Trump heeft bij herhaling aangekondigd dat hij zal blijven proberen af te dwingen dat het verkiezingsproces verloopt zoals hij dat wil. Rechtszaken zijn er vooralsnog met name op gericht om te voorkomen dat de regels rond het stemmen per brief worden versoepeld. Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Experts spreken dat tegen.

Trump-supporters in Miami, Florida - Giorgio Viera

4. Wanneer hebben we een uitslag? Door de coronacrisis hebben meer Amerikanen dan ooit hun stem per post uitgebracht. Dat het tellen daarvan soms pas op de verkiezingsdag zelf mocht beginnen, vertraagt het tellen van de stemmen enorm. Dat geldt ook voor een aantal de voor de uitslag zo belangrijke swing states - waaronder Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan nog uren of zelfs dagen op zich laten wachten.

5. Eerste reacties van de kandidaten Zowel Trump als Biden hebben in de vroege ochtend van zich laten horen. Biden gaf even voor 7.00 uur een korte toespraak waarin hij zijn aanhang bedankte. "We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld", aldus de Democraat. Over de spannende tussenstand zei Biden: "Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk." President Trump reageerde op zijn beurt via Twitter door te stellen dat hij een grote voorsprong heeft op zijn tegenstander, "maar zij proberen de verkiezingen te stelen. Dat zullen we nooit toelaten", schreef de president op Twitter. "Een grote OVERWINNING!", voegde Trump er aan toe.