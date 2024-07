Recordcelstraffen voor Britse klimaatactivisten na blokkeren snelweg Londen

Vijf klimaatactivisten van de actiegroep Just Stop Oil zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier en vijf jaar. Ze waren het brein achter de blokkade van de snelweg M25 rond Londen in november 2022.

Tientallen activisten blokkeerden toen vier dagen lang de drukke snelweg. Volgens de rechtbank was het vijftal verantwoordelijk voor de organisatie en het samenbrengen van de groep. Het zijn de hoogste straffen ooit die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgelegd voor protest zonder geweld.

Rekruteren via Zoom

Een van de veroordeelden is Roger Hallam, medeoprichter van de Britse tak van Extinction Rebellion. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel. De vier anderen kregen vier jaar cel. Hallam rekruteerde activisten via een Zoom-oproep. Hij zei daarin dat het plan was om "de grootste ordeverstoring in de moderne Britse geschiedenis" te veroorzaken.

De M25 is een van de drukste snelwegen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de openbaar aanklager veroorzaakte de actie enorme economische schade en hadden alle voertuigen samen meer dan 50.000 uur vertraging.

Ook raakte er een politieagent gewond en botsten twee vrachtwagens op elkaar. In totaal hadden meer dan 700.000 voertuigen last van de actie.

Afschaffing fossiele brandstoffen

Just Stop Oil wilde de Britse overheid met de actie dwingen om een einde te maken aan de olie- en gasexploitatie in de Noordzee. De actiegroep pleit ervoor om het gebruik van fossiele brandstoffen helemaal in de ban te doen.